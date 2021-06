The best offers of the PcDays 2021 campaign from PcComponentes (Updated)

The PcComponentes 2021 PcDays Offers have just started, a campaign that this year will last throughout the week offering strong discounts for purchases of IT, telephony, mobility, etc. gaming, home appliances and technology in general.

This is the fifth edition of these days that, to understand each other, are the equivalent to the Amazon Days that start in a couple of hours or the classic Black Friday and Cyber ​​Monday of November, of a retailer that has managed to become one of the great Spanish consumer technology retail with a simple maxim that not all comply with: good prices and good customer support.

For the campaign, PcComponentes offers free shipping for purchases from 100 euros and financing tailored to any consumer needs. We leave you with a wide selection of discounted products that the retailer has published on the first day, reminding you that we will update throughout the week.

Offers PcDays 2021

UPGRADE

PcComponentes continues with its week of sale and for today we have some interesting news in addition to maintaining those that you can see below and that we offered you on Sunday, most of them still active while supplies last. (Check that the price is the one indicated in the offer). We leave you with a selection of the most interesting things we see today, reminding you that you have all the PcDays 2021 offers in this link.

MSI Pulse GL76 11UEK-038XES Intel Core i7-11800H / 32GB / 1TB SSD / RTX 3060 / 17.3 ″ laptop, for 1,399 euros.

Razer Kiyo FullHD 1080p webcam, for 59 euros.

Newskill Takamikura Gaming Blue chair, for 149 euros.

Smartphone Xiaomi Redmi 9 4 64GB Free Carbon Gray, for 129 euros.

Microsoft Surface Laptop Go, Intel Core I5 ​​1035G1 8GB 128GB SSD 124 Touch, for 555 euros.

MSI GeForce RTX 3070 GAMING Z TRIO 8GB GDDR6 graphics card, for 849 euros.

Kioxia EXCERIA 500GB NVMe M.2 2280 SSD, very cheap for 53 euros.

Corsair TX850M 850W 80 Plus Gold Semi Modular source, for 92 euros.

Apple AirPods Pro headphones, for 188 euros.

Newskill Suiko Ivory Keyboard Full RGB Switch Kailh Red Gaming Keyboard, for 55 euros.

HyperX Cloud II Red gaming headset with microphone for only 67 euros.

Smartphone Samsung Galaxy A21s 4 / 128GB Blue Free, for 165 euros.

SSD Western Digital Black SN750 NVMe 1TB SSD M.2 PCI Express 3.0, for 118 euros.

Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ARH05, AMD Ryzen 7 4800H 16 GB 512GB SSD GTX1650 laptop, for 628 euros.

Razer Hammerhead True Wireless Headphones, for 52 euros.

Corsair Vengeance RGB Pro DDR4 3200 16GB 2x8GB CL16 memories, for 96 euros.

MSI AMD Radeon RX 6700 XT MECH 2X 12GB OC 12GB GDDR6 graphics card, for 699 euros.

Lenovo Smart Clock Digital Assistant Smart Alarm Clock reduced to 34 euros.

HP Pavilion 14 Dv0007ns Intel Core I5 ​​1135G7 8GB 512GB SSD 14 laptop, for 639 euros.

Source Nfortec Sagitta RGB 750W 80 Plus Gold Full Modular, for 70 euros.

Elgato Stream Deck Mini Controller for Live Content, for 72 euros.

Monitor MSI Optix G271 27 ″ LED IPS FullHD 144Hz FreeSync, for 199 euros.

Logitech G Pro Gaming headphones, for 62 euros.

Smartphone Xiaomi Mi 10T Pro 5G 8 128GB Silver Free, for 448 euros.

Kingston HyperX Fury Black DDR4 3200Mhz PC 25600 16GB 2x8GB CL16 RAM memory, for 84 euros.

SSD Samsung 870 EVO 2.5 ″ 1TB SATA3 Black, for 90 euros.

Flash Deals

Monitor Lenovo L27e-30 27 ″ LED FullHD FreeSync, for 119 euros.

Smartphone Samsung Galaxy M11 3 32GB Black Free, for 89 euros.

2 in 1 Microsoft Surface Pro 7 – Intel Core i5-1035G4 / 8GB / 128GB SSD / 12.3 ″ Platinum Touch + Surface Pro Cover, for 929 euros.

Samsung UE55TU7095KXXC 55 ″ LED UltraHD 4K TV, for 419 euros.

Tablet Lenovo Tab M10 Plus 103 FHD 4 64GB Wifi Gray, for 158 euros.

Razer Kraken X Lite Headphones Gaming Headphones 71 Multiplatform, for 29 euros.

Asus Rog Strix G513IH HN008 AMD Ryzen 7 4800H 16GB 512GB SSD GTX 1650 laptop, for 749 euros.

PC-Laptops-AIOs

Asus TUF Dash F15 FX516PM-HN024 Intel Core i7-11370H / 16GB / 1TB SSD / RTX 3060 / 15.6 ″ laptop, for 1,089 euros.

Lenovo IdeaPad 3 15ITL06 Intel Core i5-1135G7 / 16GB / 512GB SSD / 15.6 ″ laptop, for 529 euros.

Laptop Microsoft Surface Laptop Go Intel Core I5 ​​1035G1 8GB 128GB SSD, for 699 euros.

HP Pavilion Gaming 15 EC2014NS AMD Ryzen 7 5800H 16GB 1TB SSD GTX 1650 Laptop, for 769 euros.

Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ARH05 AMD Ryzen 7 4800H / 16GB / 512GB SSD / GTX1650 / 15.6 ″ laptop, for 799 euros.

AIO HP 24-dp0005ns AMD Ryzen 5 4500U / 8GB / 1TB + 512GB SSD / 23.8 ″, for 549 euros.

HP Slim Desktop S01-PF1006NS Intel Core i5-10400 / 8GB / 256GB SSD, for 379 euros.

HP 15s Fq2004ns Intel Core I5 ​​1135G7 8GB 512GB SSD laptop, for 535 euros.

Lenovo IdeaPad 3 15IGL05 Intel Celeron N4020 8GB 256GB SSD laptop, for 259 euros.

ASUS ZenBook Flip 13 Touch UX363JA EM189T Intel Core I5 ​​1035G4 16GB 512GB SSD, for 779 euros.

Smartphones-Tablets-Wearables

Smartphone realme X3 SuperZoom 12 / 256GB Glacier Blue Free, for 329 euros.

Smartphone ZTE Blade A7 2020 3 / 64GB Black Free, for 99 euros.

Xiaomi Mi Smart Band 6 Bracelet Black Activity Bracelet, for 39 euros.

Amazfit GTR 2 Smartwatch Classic Edition Black watch, for 134 euros.

Smartphone realme 7 6 / 64GB Free Blue, for 149 euros.

TicWatch Pro 3 GPS Smartwatch Black, for 248 euros.

Smartphone Motorola Moto E7i Power 2 / 32GB Red Free, for 89 euros.

Components (edit)

Samsung 980 1TB PCIe 3.0 NVMe M.2 SSD, for 119 euros.

AMD Ryzen 7 5800X 3.8GHz processor, for 399 euros.

MicroSD card Samsung EVO Plus 2020 128GB Class 10 UHS-I, for 13 euros.

Corsair CV550 CV Series 550W 80 Plus Bronze power supply, for 39 euros.

Kioxia EXCERIA 1TB NVMe M.2 2280 SSD, for 93 euros.

Intel Core I7 11700 CPU for 289 euros.

Gigabyte X570 Aorus Elite motherboard, for 159 euros.

Tower ATX Nox Hummer MC Pro ARGB USB 3.0 White, for 35 euros.

AMD Ryzen 5 3600X 3.8GHz BOX CPU, for 199 euros.

RAM Kingston HyperX Fury Black DDR4 3200Mhz PC 25600 16GB 2x8GB CL16, for 84 euros.

Corsair Hydro H100x CPU liquid cooling kit, for 79 euros.

Tower ATX Phanteks Eclipse P400A Tempered Glass USB 3.0 RGB Black, for 68 euros.

MSI MAG CoreLiquid 240R ARGB liquid cooling kit, for 94 euros.

Monitors-Televisions

Lenovo L24e-30 23.8 ″ LED FullHD FreeSync monitor, for 99 euros.

Samsung QE65Q70AATXXU 65 ″ QLED UltraHD 4K HDR TV, for 999 euros.

Samsung Odyssey G5 LC34G55TWWRXEN 34 ″ LED UltraWide QHD 165Hz FreeSync Curved Monitor for 399 euros.

Monitor LG 29WL50S-B 29 ″ LED IPS UltraWide FullHD FreeSync, for 179 euros.

LG 55UP75006LF 55 ″ LED UltraHD 4K HDR10 Pro TV, for 479 euros.

Monitor Samsung LC49RG90SSRXEN 49 ″ QLED Dual QHD 120Hz FreeSync 2 Curve, for 799 euros.

Optoma HD146X projector ANSI DLP FullHD 3600 Lumens projector, for 469 euros.

Peripherals-Accessories

Apple AirPods Pro headphones reduced to 188 euros.

Logitech G502 Special Edition Mouse Gaming Mouse 16000DPI, for 55 euros.

Corsair K63 Keyboard, Mechanical Red Cherry MX Red LED, for 64 euros.

Red Tempest Conquer Gaming chair, for 109 euros.

Logitech G203 Lightsync 2nd Gen Gaming Mouse 8000DPI RGB Black, for 27 euros.

Newskill Suiko Keyboard, Mechanical Gaming Full RGB Switch Kailh Blue, for 55 euros.

Logitech G Pro Gaming Headphones for 62 euros.

Razer Huntsman Tournament Edition Gaming RGB Switch Optical Linear Mechanical Keyboard, for 79 euros.

Logitech G29 Driving Force steering wheel for PS5 / PS4 / PS3 / PC, for 239 euros.

Ozone Battle Royale Keyboard, Mechanical Gaming Backlit Switch Red Cherry MX, for 65 euros.

Hori Racing Wheel Overdrive Xbox One / PC steering wheel for 99 euros.

Keyboard Logitech K400 + Wireless Touch Keyboard Black, for only 27 euros.

Various

Google Chromecast 3, for 33 euros.

Xiaomi Mi Electric Scooter 1S electric scooter for 348 euros.

Sony Cyber-Shot DSC-HX400V 20.4MP Black camera, for 349 euros.

Premium Box Pack NBA 2K20 PS4 + Power A Fusion Gaming Headphones, for 29 euros.

Cecotec Conga Series 1099 Connected robot vacuum for 149 euros.

Skateflash SK Urban 1.0 V2 Electric Scooter for 184 euros.

Sony PlayStation Now 12 Month Digital Subscription for 44 euros.

You have all the rest of the PCDays 2021 Offers on the website that the retailer has dedicated to a campaign that will last until next Sunday, June 27 and that we will update daily with a selection of the products with the best discounts that we can find.

